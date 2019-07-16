В Вологде капитально отремонтировали дом, пострадавший от взрыва бытового газа

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-16T13:53:47+03:00

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В Вологде активно идут капремонты многоквартирных домов. На сегодняшний день программа выполнена на 60 процентов.

Всего планируется отремонтировать 18 домов. В семи из них работы уже завершены, в остальных - в активной стадии.

Комплексный капремонт произведен дома по адресу улица Карла Маркса, 74а, который пострадал от взрыва бытового газа.

Как показала экспертиза, пятиэтажка вполне еще послужит. Ее внесли в краткосрочный план капремонтов.

Работы начались еще апреле. Сейчас комплекс работ уже произведен: отремонтированы кровля, цоколь, сделана отмостка, обновлены все инженерные коммуникации, заменена системы электроснабжения, произведено утепление фасадов, установлен автоматизированный тепловой узел.

Кроме того управляющая компания «Фрязиново» провела косметический ремонт в подъездах.

Жители довольны результатом. Осталось лишь убрать небольшой строительный мусор, подвезти землю и высадить цветы.

Как пояснил руководитель областного Фонда капремонта многоквартирных домов Игорь Михельсон, гарантийные обязательства составляют пять лет.

Учитывая эксплуатационные характеристики материалов, ремонт в доме не потребуется в ближайшие 10-15 лет.

- В целом программа капремонта в Вологде реализуется успешно. В этом году мы ремонтируем 18 домов, в семи из них работы уже завершены. Общий процент выполнения работ составляет порядка 60 процентов, - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города. уже завершены работы по замене лифтов в домах на улицах Конева, д. 2, Судоремонтная, д. 42, Тепличный мкр, д. 21, отремонтирована крыша в домах по ул. Путейская, д. 16, ул. Пугачева, д. 71, а также обновлена горячего водоснабжения в доме на Советском пр., д. 82.

Качество работ контролируется как властями - Администрацией города Вологды, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области, так и депутатами, и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU