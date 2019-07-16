2019-07-16T12:57:53+03:00
Происшествия

Под Череповцом "Опель" протаранл "Ладу"

Двое человек были экстренно госпитализированы
Иван Чухнин
Поделиться:
От удара легковушка вылетела на столб.От удара легковушка вылетела на столб.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

Под Череповцом произошло столкновение двух легковушек.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Корса» поворачивала налево. При этом она не уступила дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением мужчины 1981 года рождения.

При столкновении отечественная легковушка вылетела с дороги, она ударилась в столб.

В результате водитель «Лады» получил закрытую травму грудной клетки, поранил ногу и травмировал руку. У его пассажира- закрытая черепно-мозговая травма и травма плеча.

Мужчины были срочно госпитализированы в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Соколе работница мясокомбината отравилась моющим средством
Череповец пробуют отмыть с шампунем
В Вологде звучат сирены: идут проверки системы оповещения
Череповчане напали на дорожников, укладывающих асфальт
Дачники оплакивают урожай: по Вологодчине прокатились заморозки
В Череповце на стройке торгового центра обнаружили нелегалов
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8
В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня