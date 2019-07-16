Под Череповцом "Опель" протаранл "Ладу"

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-16T12:57:53+03:00

От удара легковушка вылетела на столб. Фото: по Череповцу ОГИБДД

Двое человек были экстренно госпитализированы

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Под Череповцом произошло столкновение двух легковушек.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Корса» поворачивала налево. При этом она не уступила дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением мужчины 1981 года рождения.

При столкновении отечественная легковушка вылетела с дороги, она ударилась в столб.

В результате водитель «Лады» получил закрытую травму грудной клетки, поранил ногу и травмировал руку. У его пассажира- закрытая черепно-мозговая травма и травма плеча.

Мужчины были срочно госпитализированы в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU