Под Череповцом "Опель" протаранл "Ладу"
Двое человек были экстренно госпитализированы
От удара легковушка вылетела на столб.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Под Череповцом произошло столкновение двух легковушек.
Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Корса» поворачивала налево. При этом она не уступила дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением мужчины 1981 года рождения.
При столкновении отечественная легковушка вылетела с дороги, она ударилась в столб.
В результате водитель «Лады» получил закрытую травму грудной клетки, поранил ногу и травмировал руку. У его пассажира- закрытая черепно-мозговая травма и травма плеча.
Мужчины были срочно госпитализированы в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU