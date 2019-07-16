2019-07-16T12:43:42+03:00
Происшествия

В Соколе работница мясокомбината отравилась моющим средством

Она обожгла желудок
Иван Чухнин
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ЧП случилось на Сокольском мясокомбинате. Там работница цеха рубленых полуфабрикатов отравилась: она выпила из стеклянной бутылки с надписью "Лимонад "Дюшес" моющее средство.У нее химический ожог слизистой ротоглотки и верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Несчастным случаем занялась инспекция труда в Вологодской области.

Уже названы причины ЧП: пренебрежение работником общими нормами обращения с предметами, оставленными в неположенном месте; нарушение требований личной гигиены - приема пищи в производственном помещении; нарушение требований безопасности работником - использование для хранения моющего средства в стекленной, а не пластиковой посуде; оставление его в неустановленном месте.

Возникли вопросы у сотрудников инспекции и к работе должностных лиц.

Как сообщили эксперты, такой степени химический ожог как травма относится к категории "тяжелых".

ИСТОЧНИК KP.RU

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