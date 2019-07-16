Череповец пробуют отмыть с шампунем

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-16T10:59:46+03:00

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Череповец пытаются отмыть с шампунем. Первую помывку асфальта провели ночью на вторник на Советском проспекте.

Как выяснилось, это инициатива мэрии, а началу работ предшествовала консультация с коммунальщиками Вологды.

Правда, было выбрано иное моющее средство, чем в областной столице.

Как все происходит?

Сначала ведется обеспыливание тротуара, промывка, затем наносится моющий раствор.

Ему дается выстояться до получаса, затем тротуар прометается щетками и промывается. За 3-4 прохода убирается весь раствор.

Потом необходимо промыть проезжую часть машинами для удаления пыли из прилотковой зоны. То есть сначала промывается тротуар, потом - проезжая часть.

Вся техника есть - Спецавтотранс» получил ее в 2014 году на условиях лизинга.

Шампунь используется российский, но изготовленный по немецкой технологии.

По заверению изготовителя, раствор биоразлагаемый, отличается небольшим пенообразованием и большой глубиной проникновения.

Всего на тротуар Советского проспекта от Красноармейской площади до Соборной горки было вылито около 1000 литров раствора, сообщает портал Gorod Сhe.

ИСТОЧНИК KP.RU