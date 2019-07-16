Череповец пробуют отмыть с шампунем
Череповец пытаются отмыть с шампунем. Первую помывку асфальта провели ночью на вторник на Советском проспекте.
Как выяснилось, это инициатива мэрии, а началу работ предшествовала консультация с коммунальщиками Вологды.
Правда, было выбрано иное моющее средство, чем в областной столице.
Как все происходит?
Сначала ведется обеспыливание тротуара, промывка, затем наносится моющий раствор.
Ему дается выстояться до получаса, затем тротуар прометается щетками и промывается. За 3-4 прохода убирается весь раствор.
Потом необходимо промыть проезжую часть машинами для удаления пыли из прилотковой зоны. То есть сначала промывается тротуар, потом - проезжая часть.
Вся техника есть - Спецавтотранс» получил ее в 2014 году на условиях лизинга.
Шампунь используется российский, но изготовленный по немецкой технологии.
По заверению изготовителя, раствор биоразлагаемый, отличается небольшим пенообразованием и большой глубиной проникновения.
Всего на тротуар Советского проспекта от Красноармейской площади до Соборной горки было вылито около 1000 литров раствора, сообщает портал Gorod Сhe.
ИСТОЧНИК KP.RU