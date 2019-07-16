В Вологде звучат сирены: идут проверки системы оповещения

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-16T10:36:25+03:00

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16 июля, в Вологде городская единая диспетчерская служба вновь проверяет техническое состояние системы оповещения.

Так что горожане снова услышали вой сирен.

Мероприятие запланировано с 9 до 12 часов.

В планах - проверить электромеханическую сирену С-40, сигнальные громкоговорящие устройства СГС-22М с передачей сигнала «Внимание всем!», пройдет информация на официальном телеканале и на радио.

Согласно правилам, услышав сигнал «Внимание всем!» требуется включить телевизор или радио, где будет передано экстренное сообщение и не выключать средства связи в течение всего времени ликвидации аварии, катастроф или стихийных бедствий, информирует Центр гражданской защиты Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU