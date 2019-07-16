Череповчане напали на дорожников, укладывающих асфальт
В Череповце произошло необычное нападение на дорожников.
ЧП случилось на улице Суворова рядом со школой № 19.
Ремонтные работы велись около девяти часов вечера и кому-то это не понравилось.
«Мы асфальтировали дорогу, а какие-то неадекватные люди начали кидать в нас из окон разные банки и поливать горячей водой. Якобы, мы им мешали отдыхать. Это неслыханно! С таким мы столкнулись впервые. К счастью, никто из наших ребят не пострадал", — передает cherinfo слова мастера ПК „Асфальт“ Алексея Звозскова
Как пожаловались дорожники, чаще они сталкиваются с другой проблемой: обычно автовладельцы, несмотря на обращения, не убирают машины с проезжей части, иногда хамят и матерятся.
ИСТОЧНИК KP.RU