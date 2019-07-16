2019-07-16T10:22:58+03:00
Происшествия

Череповчане напали на дорожников, укладывающих асфальт

Из окон на работающих полетел мусор
Иван Чухнин
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В Череповце произошло необычное нападение на дорожников.

ЧП случилось на улице Суворова рядом со школой № 19.

Ремонтные работы велись около девяти часов вечера и кому-то это не понравилось.

«Мы асфальтировали дорогу, а какие-то неадекватные люди начали кидать в нас из окон разные банки и поливать горячей водой. Якобы, мы им мешали отдыхать. Это неслыханно! С таким мы столкнулись впервые. К счастью, никто из наших ребят не пострадал", — передает cherinfo слова мастера ПК „Асфальт“ Алексея Звозскова

Как пожаловались дорожники, чаще они сталкиваются с другой проблемой: обычно автовладельцы, несмотря на обращения, не убирают машины с проезжей части, иногда хамят и матерятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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