Дачники оплакивают урожай: по Вологодчине прокатились заморозки

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-16T08:11:44+03:00

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Такого не помнят старожилы: в Вологодской области в середине лета прошли заморозки на почве. Дачники оплакивают урожай. Жительница Кадуйского района пишет: "Кабачки и тыквы пришлось просто вырвать и вынести в силосную яму. Картофель уже начинал цвести - его прихватило морозом.Такая же картина на соседнем участке...."

Как поясняют синоптики, такого не было давно: температурный минимум побил рекорд 1912 года. Зафиксировано, что в Вологодской области температура воздуха опустилась до 0 градусов, что стало рекордом за более чем 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра. Так в ночь на 14 июля в городе Вытегра зафиксирована температура 0 градусов. «В 1912 году здесь температура опустилась только до 1,9 градусов», — говорится в сообщении. Рекорды минимальный температуры за минувшие выходные были обновлены в ряде городов, в частности, Выборге, Череповце, Петрозаводске, Вологде, Сортавале и Костроме Дело в том, что бо льшая часть северной и центральной России уже вторую неделю «находится во власти холодных воздушных масс с Северной Атлантики». Однако с понедельника лето начинает отвоевывать свои права.

На Вологодчину постепенно начинают поступать теплые воздушные массы.

ИСТОЧНИК KP.RU