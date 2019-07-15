В Череповце на стройке торгового центра обнаружили нелегалов
В Череповце проверили строительство торгового центра на предмет соблюдения миграционного законодательства. В результате выявили двоих мигрантов-нарушителей.
Как сообщает УМВД по Вологодской области, проверка проводилась сотрудниками УМВД по Череповцу при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.
У иностранных граждан проверяли документы на работу и разрешение на пребывание на территории РФ.
Всего была проверена легальность 48 иностранцев. У двоих приезжих из стран ближнего зарубежья не было документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. На них были составлены протоколы. Строителям - нелегалам грозят штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей.
Всего в 2019 году в Череповце составлено 634 материала об административных правонарушениях мигрантов. В 109 случаях им грозит выдворение из России.
ИСТОЧНИК KP.RU