2019-07-15T19:12:18+03:00
Общество

В Череповце на стройке торгового центра обнаружили нелегалов

Им грозят штрафы
Иван Чухнин
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В Череповце проверили строительство торгового центра на предмет соблюдения миграционного законодательства. В результате выявили двоих мигрантов-нарушителей.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, проверка проводилась сотрудниками УМВД по Череповцу при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

У иностранных граждан проверяли документы на работу и разрешение на пребывание на территории РФ.

Всего была проверена легальность 48 иностранцев. У двоих приезжих из стран ближнего зарубежья не было документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. На них были составлены протоколы. Строителям - нелегалам грозят штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей.

Всего в 2019 году в Череповце составлено 634 материала об административных правонарушениях мигрантов. В 109 случаях им грозит выдворение из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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