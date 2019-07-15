В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Мужчина попал на камеры видеонаблюдения
Мужчина может носить бейсболку.
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В Вологде 11 июля из Собора Рождества Пресвятой Богородицы была украдена икона.
Напомним, собор находится у Горбатого моста, в Говоровском проезде.
Об инциденте сообщается в группе собора в соцсети.
Как оказалось, преступление попало на камеру видеонаблюдения.
Неизвестный мужчина лет 50, с сединой и залысинами, нормального телосложения украл икону блаженного Николая Вологодского.
Лицо мужчины оказалось служителям церкви знакомым: мужчина может быть причастен к кражам икон и из других вологодских храмов.
Всех, кто что-либо обладает информацией о данном человеке, просят позвонить в полицию.
Фото vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU