2019-07-15T19:01:49+03:00
Происшествия

В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения
Иван Чухнин
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Мужчина может носить бейсболку.Мужчина может носить бейсболку.
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В Вологде 11 июля из Собора Рождества Пресвятой Богородицы была украдена икона.

Напомним, собор находится у Горбатого моста, в Говоровском проезде.

Об инциденте сообщается в группе собора в соцсети.

Как оказалось, преступление попало на камеру видеонаблюдения.

Неизвестный мужчина лет 50, с сединой и залысинами, нормального телосложения украл икону блаженного Николая Вологодского.

Лицо мужчины оказалось служителям церкви знакомым: мужчина может быть причастен к кражам икон и из других вологодских храмов.

Всех, кто что-либо обладает информацией о данном человеке, просят позвонить в полицию.

Фото vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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