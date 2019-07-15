Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-15T18:34:58+03:00

На дороге в это время наносили разметку

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Страшная авария произошла на трассе М-8 Москва-Архангельск. Автобус с людьми попал под грузовик под Сямжей.

Авария случилась на отворотке на Гремячий, возле населенного пункта Ширега. Как сообщает пресс-служба Управления дороги "Холмогоры", ЧП случилось 15 июля около полудня.

На 602 километре трассы грузовик МАН не уступил дорогу микроавтобусу "Мерседес", в котором находилось 7 пассажиров. Пятеро из них получили травмы и были госпитализированы в Сямженскую ЦРБ. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло во время работ на дороге - там в это время наносилась разметка.

Как охарактеризовали ДТП очевилцы- столкновение было "касательным".

Некоторое время движение на М-8 осуществлялось по одной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU