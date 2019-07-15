2019-07-15T18:34:58+03:00
Происшествия

Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8

На дороге в это время наносили разметку
Иван Чухнин
Поделиться:
Микроавтобус "Мерседес" столкнулся с фурой MAN.Микроавтобус "Мерседес" столкнулся с фурой MAN.
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла на трассе М-8 Москва-Архангельск. Автобус с людьми попал под грузовик под Сямжей.

Авария случилась на отворотке на Гремячий, возле населенного пункта Ширега. Как сообщает пресс-служба Управления дороги "Холмогоры", ЧП случилось 15 июля около полудня.

На 602 километре трассы грузовик МАН не уступил дорогу микроавтобусу "Мерседес", в котором находилось 7 пассажиров. Пятеро из них получили травмы и были госпитализированы в Сямженскую ЦРБ. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло во время работ на дороге - там в это время наносилась разметка.

Как охарактеризовали ДТП очевилцы- столкновение было "касательным".

Некоторое время движение на М-8 осуществлялось по одной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши