2019-07-15T17:56:20+03:00
Происшествия

В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала

Под суд пойдет руководитель агентства недвижимости и 8 мамаш
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых могут оказаться руководитель агентства недвижимости и восемь ее клиенток. Как собщает Управление МВД по Вологодской области, в Череповце выявлено хищение из бюджета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

По мнению следствия, 33-летняя руководитель агентства недвижимости похищала бюджетные деньги, предоставляя клиентам займы для незаконных сделок с недвижимостью с использованием маткапитала.

Полиция провела обыски в офисе организации.

Схема хищения была незамысловата. Череповчанки обращались к риэлтору и просили найти жилье, которое они смогут приобрести, используя маткапитал. Стоимость жилья не должна превышать 350 тысяч рублей. Причем часть маткапитала женщины хотели бы получить наличными.

Руководитель фирмы предлагала клиенткам указать в договоре купли-продажи сумму, предусмотренную сертификатом на маткапитал.

И в результате по решению Пенсионного фонда на расчетный счет организации переводилась вся сумма маткапитала.

После этого риелтор забирала себе вознаграждение - 50 тысяч рублей, а оставшуюся часть денег передавала клиенту.

8 череповчанок в возрасте от 24 до 39 лет таким образом обналичили сертификат. Причиненный ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Всех фигурантов оставили на подписке о невыезде.

Всем заподозренным в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8
ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши