В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-15T17:56:20+03:00

Под суд пойдет руководитель агентства недвижимости и 8 мамаш

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На скамье подсудимых могут оказаться руководитель агентства недвижимости и восемь ее клиенток. Как собщает Управление МВД по Вологодской области, в Череповце выявлено хищение из бюджета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

По мнению следствия, 33-летняя руководитель агентства недвижимости похищала бюджетные деньги, предоставляя клиентам займы для незаконных сделок с недвижимостью с использованием маткапитала.

Полиция провела обыски в офисе организации.

Схема хищения была незамысловата. Череповчанки обращались к риэлтору и просили найти жилье, которое они смогут приобрести, используя маткапитал. Стоимость жилья не должна превышать 350 тысяч рублей. Причем часть маткапитала женщины хотели бы получить наличными.

Руководитель фирмы предлагала клиенткам указать в договоре купли-продажи сумму, предусмотренную сертификатом на маткапитал.

И в результате по решению Пенсионного фонда на расчетный счет организации переводилась вся сумма маткапитала.

После этого риелтор забирала себе вознаграждение - 50 тысяч рублей, а оставшуюся часть денег передавала клиенту.

8 череповчанок в возрасте от 24 до 39 лет таким образом обналичили сертификат. Причиненный ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Всех фигурантов оставили на подписке о невыезде.

Всем заподозренным в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU