В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
На скамье подсудимых могут оказаться руководитель агентства недвижимости и восемь ее клиенток. Как собщает Управление МВД по Вологодской области, в Череповце выявлено хищение из бюджета.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).
По мнению следствия, 33-летняя руководитель агентства недвижимости похищала бюджетные деньги, предоставляя клиентам займы для незаконных сделок с недвижимостью с использованием маткапитала.
Полиция провела обыски в офисе организации.
Схема хищения была незамысловата. Череповчанки обращались к риэлтору и просили найти жилье, которое они смогут приобрести, используя маткапитал. Стоимость жилья не должна превышать 350 тысяч рублей. Причем часть маткапитала женщины хотели бы получить наличными.
Руководитель фирмы предлагала клиенткам указать в договоре купли-продажи сумму, предусмотренную сертификатом на маткапитал.
И в результате по решению Пенсионного фонда на расчетный счет организации переводилась вся сумма маткапитала.
После этого риелтор забирала себе вознаграждение - 50 тысяч рублей, а оставшуюся часть денег передавала клиенту.
8 череповчанок в возрасте от 24 до 39 лет таким образом обналичили сертификат. Причиненный ущерб составил более 3 миллионов рублей.
Всех фигурантов оставили на подписке о невыезде.
Всем заподозренным в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU