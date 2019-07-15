ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-15T17:29:19+03:00

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ПСБ впервые стал стратегическим банком-партнером крупнейшего российского авиасалона «МАКС». Он пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Как уже заявлено, в выставке примут участие более 350 российских и международных компаний. Главным иностранным партнером выставки впервые выступит Китай.

Авиасалон «МАКС» – стал основной площадкой для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома.

ПСБ банк является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса страны и обслуживания государственно-оборонным заказов.

Он представит на мероприятии собственный стенд-шале, на котором запланированы проведение деловой программы, подписание нескольких крупных соглашений, а также презентация банковских продуктов для бизнеса. Первые дни «МАКС-2019», с 26 по 29 августа, предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч.

С 30 августа по 1 сентября посмотреть выставку смогут все желающие.

На «Максе» планируются демонстрационные выступления самолетов и вертолетов, полеты нескольких пилотажных групп, уникальную программу авиационных групп высшего пилотажа ВКС России – «Русских витязей», «Стрижей» и «Соколов России». Для широкой публики будет доступно посещение некоторых моделей летательных аппаратов на статической стоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU