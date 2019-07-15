2019-07-15T17:29:19+03:00
Экономика

ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС

Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

ПСБ впервые стал стратегическим банком-партнером крупнейшего российского авиасалона «МАКС». Он пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Как уже заявлено, в выставке примут участие более 350 российских и международных компаний. Главным иностранным партнером выставки впервые выступит Китай.

Авиасалон «МАКС» – стал основной площадкой для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома.

ПСБ банк является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса страны и обслуживания государственно-оборонным заказов.

Он представит на мероприятии собственный стенд-шале, на котором запланированы проведение деловой программы, подписание нескольких крупных соглашений, а также презентация банковских продуктов для бизнеса. Первые дни «МАКС-2019», с 26 по 29 августа, предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч.

С 30 августа по 1 сентября посмотреть выставку смогут все желающие.

На «Максе» планируются демонстрационные выступления самолетов и вертолетов, полеты нескольких пилотажных групп, уникальную программу авиационных групп высшего пилотажа ВКС России – «Русских витязей», «Стрижей» и «Соколов России». Для широкой публики будет доступно посещение некоторых моделей летательных аппаратов на статической стоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8
В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши