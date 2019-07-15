2019-07-15T12:39:05+03:00
Происшествия

Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды

Организаторы пойдут под суд
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Юрий СОКОЛОВ
Изменить размер текста:

В Вологде закрытый игровой клуб открылся снова. Так что полиции пришлось дважды устраивать облаву.

Организаторы скоро предстанут перед судом.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, завершено расследование двух уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр. За незаконную игорную деятельность перед судом предстанут двое мужчин.

Незаконный бизнес они организовали в паре сотен метров от областного УМВД - в цокольном этаже дома 11 по улице Батюшкова.

Там проводились азартные игры. Организатором был 33-летний вологжанин. Но игорный клуб 28.03.2019 был закрыт полицией.

После этого на прикормленном месте бизнесом занялся 32-летний мужчина.

Он уже 1 апреля арендовал эти же помещения и разместил в них 27 компьютеров, подключенных к Интернету. Дистанционно он контролировал игровые компьютеры, получая информацию о балансе денежных средств, находящихся на счете.

Себе в компаньоны он взял администратора - 20-летнюю вологжанку. Она принимала денежные средства от клиентов, начисляла кредиты на компьютеры на сумму полученных денежных средств, обслуживала процесс игры, а также выдавала выигранные ими денежные средства.

Правда, игорный клуб просуществовал лишь пару дней. 3 апреля полиция вновь устроила облаву. Все компьютеры были изъяты.

В отношении молодой вологжанки также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовных дел в отношении 32-летнего и 33-летнего мужчин переданы в суд, а в отношении 20-летней девушки расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8
В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши