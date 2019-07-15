Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-15T12:39:05+03:00

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В Вологде закрытый игровой клуб открылся снова. Так что полиции пришлось дважды устраивать облаву.

Организаторы скоро предстанут перед судом.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, завершено расследование двух уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр. За незаконную игорную деятельность перед судом предстанут двое мужчин.

Незаконный бизнес они организовали в паре сотен метров от областного УМВД - в цокольном этаже дома 11 по улице Батюшкова.

Там проводились азартные игры. Организатором был 33-летний вологжанин. Но игорный клуб 28.03.2019 был закрыт полицией.

После этого на прикормленном месте бизнесом занялся 32-летний мужчина.

Он уже 1 апреля арендовал эти же помещения и разместил в них 27 компьютеров, подключенных к Интернету. Дистанционно он контролировал игровые компьютеры, получая информацию о балансе денежных средств, находящихся на счете.

Себе в компаньоны он взял администратора - 20-летнюю вологжанку. Она принимала денежные средства от клиентов, начисляла кредиты на компьютеры на сумму полученных денежных средств, обслуживала процесс игры, а также выдавала выигранные ими денежные средства.

Правда, игорный клуб просуществовал лишь пару дней. 3 апреля полиция вновь устроила облаву. Все компьютеры были изъяты.

В отношении молодой вологжанки также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовных дел в отношении 32-летнего и 33-летнего мужчин переданы в суд, а в отношении 20-летней девушки расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU