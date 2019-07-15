2019-07-15T11:12:00+03:00
Общество

Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"

В выходные муниципалитет отметил свой юбилей
Иван Чухнин
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Арт-объект "Я люблю Междуречье" появился к 90-летнему юбилею района.

Кроме того, в райцентре был разбит сквер, прошла торжественная презентация книги «Почетные граждане Междуреченского района». Кроме того, презентован документальный фильм «Междуречье - клюквенный край».

Праздник жители и гости отметили ярмаркой мастеров, конкурсом «Настоящий деревенский продукт».

Ежегодно в этот день проводится конкурс ухи, спортивные соревнования, выставка картин.

На территории нового туристского объекта «Музейный дворик» впервые был проведен Фестиваль дворовых гитар, сообщает портал Вологда.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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