Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
В выходные муниципалитет отметил свой юбилей
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Арт-объект "Я люблю Междуречье" появился к 90-летнему юбилею района.
Кроме того, в райцентре был разбит сквер, прошла торжественная презентация книги «Почетные граждане Междуреченского района». Кроме того, презентован документальный фильм «Междуречье - клюквенный край».
Праздник жители и гости отметили ярмаркой мастеров, конкурсом «Настоящий деревенский продукт».
Ежегодно в этот день проводится конкурс ухи, спортивные соревнования, выставка картин.
На территории нового туристского объекта «Музейный дворик» впервые был проведен Фестиваль дворовых гитар, сообщает портал Вологда.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU