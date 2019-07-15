2019-07-15T11:02:57+03:00
Происшествия

Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером

В аварии пострадали девочка и мальчик
Иван Чухнин
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Сразу два ребенка пострадали воскресным вечером в Череповце.

Одно происшествие случилось 14 июля, около шести часов вечера на улице Раахе. Автомобиль «Нива» с 46-летним водителем за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пятилетнюю девочку, переходившую дорогу с мамой. Ребенка увезли в больницу с переломом свода черепа и ушибом головного мозга, сообщает городской отдел ГИБДД.

В 19.50 у дома 18 по ул. Моченкова водитель КИА РИО при въезде на дворовую территорию сбил велосипедиста, мальчика 2008 года рождения.

У мальчика закрытый перелом правой стопы и ссадина правого предплечья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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