Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
В аварии пострадали девочка и мальчик
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Сразу два ребенка пострадали воскресным вечером в Череповце.
Одно происшествие случилось 14 июля, около шести часов вечера на улице Раахе. Автомобиль «Нива» с 46-летним водителем за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пятилетнюю девочку, переходившую дорогу с мамой. Ребенка увезли в больницу с переломом свода черепа и ушибом головного мозга, сообщает городской отдел ГИБДД.
В 19.50 у дома 18 по ул. Моченкова водитель КИА РИО при въезде на дворовую территорию сбил велосипедиста, мальчика 2008 года рождения.
У мальчика закрытый перелом правой стопы и ссадина правого предплечья.
ИСТОЧНИК KP.RU