2019-07-14T16:10:14+03:00
Происшествия

Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога

Четверо пострадали, один человек госпитализирован
Иван Чухнин
Поделиться:
Стоп -кадр видео А.Худякова.Стоп -кадр видео А.Худякова.
Изменить размер текста:

Столкновение сразу нескольких машин произошло в субботу на 171 км дороги Вологда-Новая Ладога.

Как сообщает Город Че, ДТП случилось у поворота на деревню Коротово.

В столкновении пострадали «Ниссан Икстрейл», «Шкода Рапид» и «Рено Логан».

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, сигнал поступил в 16.53 от ЕДДС Череповецкого района.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, которые отключили аккумуляторы и вынуждены были деблокировать пострадавшего из искореженного автомобиля.

Всего от столкновения пострадало 4 человека, один был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши