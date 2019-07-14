Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
Четверо пострадали, один человек госпитализирован
Стоп -кадр видео А.Худякова.
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Столкновение сразу нескольких машин произошло в субботу на 171 км дороги Вологда-Новая Ладога.
Как сообщает Город Че, ДТП случилось у поворота на деревню Коротово.
В столкновении пострадали «Ниссан Икстрейл», «Шкода Рапид» и «Рено Логан».
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, сигнал поступил в 16.53 от ЕДДС Череповецкого района.
На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, которые отключили аккумуляторы и вынуждены были деблокировать пострадавшего из искореженного автомобиля.
Всего от столкновения пострадало 4 человека, один был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU