Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-14T16:10:14+03:00

Четверо пострадали, один человек госпитализирован

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Столкновение сразу нескольких машин произошло в субботу на 171 км дороги Вологда-Новая Ладога.

Как сообщает Город Че, ДТП случилось у поворота на деревню Коротово.

В столкновении пострадали «Ниссан Икстрейл», «Шкода Рапид» и «Рено Логан».

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, сигнал поступил в 16.53 от ЕДДС Череповецкого района.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, которые отключили аккумуляторы и вынуждены были деблокировать пострадавшего из искореженного автомобиля.

Всего от столкновения пострадало 4 человека, один был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU