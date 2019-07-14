2019-07-14T16:13:47+03:00
Дом. Семья

В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня

Иван Чухнин
Поделиться:
Вот такие бывают яки.Вот такие бывают яки.
Изменить размер текста:

В зоопарке Деда Мороза, что под Великим Устюгом, появился новый обитатель.

Там в конце июня семья яков пополнилась малышом.

Работники зоопарка решили, что назовут с учетов мнения россиян. На страничке в социальной сети организовали он-лайн голосование сразу за два имени : для мальчика и для девочки. Работники зоопарка до поры до времени не могли определить пол – щадя чувства родителей, семью старались не беспокоить.

Сейчас стало известно, что новорожденный – мальчик.

Голосование показало, что любителям животных нравится имя Добрыня.

Так и назвали малыша. А как он выглядит, Зоопарк деда Мороза приглашает проведать новорожденного лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши