В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-14T16:13:47+03:00

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В зоопарке Деда Мороза, что под Великим Устюгом, появился новый обитатель.

Там в конце июня семья яков пополнилась малышом.

Работники зоопарка решили, что назовут с учетов мнения россиян. На страничке в социальной сети организовали он-лайн голосование сразу за два имени : для мальчика и для девочки. Работники зоопарка до поры до времени не могли определить пол – щадя чувства родителей, семью старались не беспокоить.

Сейчас стало известно, что новорожденный – мальчик.

Голосование показало, что любителям животных нравится имя Добрыня.

Так и назвали малыша. А как он выглядит, Зоопарк деда Мороза приглашает проведать новорожденного лично.

ИСТОЧНИК KP.RU