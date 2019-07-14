В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня
В зоопарке Деда Мороза, что под Великим Устюгом, появился новый обитатель.
Там в конце июня семья яков пополнилась малышом.
Работники зоопарка решили, что назовут с учетов мнения россиян. На страничке в социальной сети организовали он-лайн голосование сразу за два имени : для мальчика и для девочки. Работники зоопарка до поры до времени не могли определить пол – щадя чувства родителей, семью старались не беспокоить.
Сейчас стало известно, что новорожденный – мальчик.
Голосование показало, что любителям животных нравится имя Добрыня.
Так и назвали малыша. А как он выглядит, Зоопарк деда Мороза приглашает проведать новорожденного лично.
ИСТОЧНИК KP.RU