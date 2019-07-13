Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре

13 Июль 22:02 2019-07-13T22:02:23+03:00

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В Вытегре двух рабочих травмировало при обрушении чердачных перекрытий кинотеатра. ЧП случилось в кино-концертном зале "Волго-Балт".

Пострадавшие были госпитализированы.

Как выяснили следователи СК России, в ходе капитального ремонта задания одна из двух привлеченных бригад рабочих разбирала крышу кинотеатра.

После снятия кровли планировался демонтаж стропильной системы, это собирались производить при помощи крана, который должен прибыть в понедельник.

Однако часть перекрытий под стропилами обрушилась вниз вместе с бригадиром 1978 г.р. и одним из работников 1986 г.р.

Они упали с высоты 6,5 метров.

Возможно, ЧП случилось из-за распиливания рабочими стропильных балок, удерживавших чердачное перекрытие.

Следы распилов следователи обнаружили при осмотре.

Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, детально устанавливаются все обстоятельства ЧП, сообщает следственное

управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU