2019-07-13T22:02:23+03:00
Происшествия

Два рабочих рухнули вместе с перекрытием кинотеатра в Вытегре

Там шел капитальный ремонт
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вытегре двух рабочих травмировало при обрушении чердачных перекрытий кинотеатра. ЧП случилось в кино-концертном зале "Волго-Балт".

Пострадавшие были госпитализированы.

Как выяснили следователи СК России, в ходе капитального ремонта задания одна из двух привлеченных бригад рабочих разбирала крышу кинотеатра.

После снятия кровли планировался демонтаж стропильной системы, это собирались производить при помощи крана, который должен прибыть в понедельник.

Однако часть перекрытий под стропилами обрушилась вниз вместе с бригадиром 1978 г.р. и одним из работников 1986 г.р.

Они упали с высоты 6,5 метров.

Возможно, ЧП случилось из-за распиливания рабочими стропильных балок, удерживавших чердачное перекрытие.

Следы распилов следователи обнаружили при осмотре.

Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, детально устанавливаются все обстоятельства ЧП, сообщает следственное

управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши