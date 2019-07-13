В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-13T14:16:32+03:00

Это в 2,5 раза больше, чем в этом

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Молодым везде у нас дорога: сумма грантов увеличится до 5 миллионов рублей. В этом году на реализацию молодежных инициатив правительство Вологодской области из бюджета региона выделило 2 миллиона рублей.

Решено, что в 2020 эта сумма вырастет до 5 миллионов.

Таким образом, молодежь сможет реализовать больше социальных, научных и творческих идей.

В этом году на 2 миллиона рублей реализуется 24 молодежных проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU