В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
Это в 2,5 раза больше, чем в этом
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Молодым везде у нас дорога: сумма грантов увеличится до 5 миллионов рублей. В этом году на реализацию молодежных инициатив правительство Вологодской области из бюджета региона выделило 2 миллиона рублей.
Решено, что в 2020 эта сумма вырастет до 5 миллионов.
Таким образом, молодежь сможет реализовать больше социальных, научных и творческих идей.
В этом году на 2 миллиона рублей реализуется 24 молодежных проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU