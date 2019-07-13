2019-07-13T14:16:32+03:00
Общество

В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов

Это в 2,5 раза больше, чем в этом
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Молодым везде у нас дорога: сумма грантов увеличится до 5 миллионов рублей. В этом году на реализацию молодежных инициатив правительство Вологодской области из бюджета региона выделило 2 миллиона рублей.

Решено, что в 2020 эта сумма вырастет до 5 миллионов.

Таким образом, молодежь сможет реализовать больше социальных, научных и творческих идей.

В этом году на 2 миллиона рублей реализуется 24 молодежных проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце иномарка врезалась в автобус
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши