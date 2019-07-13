В Череповце иномарка врезалась в автобус

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-13T14:08:02+03:00

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Авария с автобусом случилась в пятницу, 12 июля, в Череповце.

В 21:25 у дома № 1 на улице Школьной 31-летний водитель «Мицубиси Лансер» врезался в автобус ПАЗ, не выдержав безопасную дистанцию. Автобусом управлял 40-летний череповчанин.

При столкновении пострадал водитель иномарки. У него травмы шейного отдела и грудной клетки, тупая травма живота и ушиб правого колена.

Он был госпитализирован с места ДТП каретой скорой помощи, сообщает областная ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU