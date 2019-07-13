В Череповце иномарка врезалась в автобус
Пострадал водитель легковушки
Изменить размер текста:
Авария с автобусом случилась в пятницу, 12 июля, в Череповце.
В 21:25 у дома № 1 на улице Школьной 31-летний водитель «Мицубиси Лансер» врезался в автобус ПАЗ, не выдержав безопасную дистанцию. Автобусом управлял 40-летний череповчанин.
При столкновении пострадал водитель иномарки. У него травмы шейного отдела и грудной клетки, тупая травма живота и ушиб правого колена.
Он был госпитализирован с места ДТП каретой скорой помощи, сообщает областная ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU