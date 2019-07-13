2019-07-13T14:08:02+03:00
Происшествия

В Череповце иномарка врезалась в автобус

Пострадал водитель легковушки
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария с автобусом случилась в пятницу, 12 июля, в Череповце.

В 21:25 у дома № 1 на улице Школьной 31-летний водитель «Мицубиси Лансер» врезался в автобус ПАЗ, не выдержав безопасную дистанцию. Автобусом управлял 40-летний череповчанин.

При столкновении пострадал водитель иномарки. У него травмы шейного отдела и грудной клетки, тупая травма живота и ушиб правого колена.

Он был госпитализирован с места ДТП каретой скорой помощи, сообщает областная ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области сумму молодежных грантов увеличат до 5 миллионов
Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши