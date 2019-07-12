Экс-депутат ЗСО пойдет под суд из-за банкротства МиМПа

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-12T19:05:46+03:00

Налоговики не досчитались почти 50 миллионов рублей, а компаньон - почти 25

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За преднамеренное банкротство ООО "МиМП" ее учредитель и фактический руководитель Елена Минакова предстанет перед судом.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2013 - 2014 годах учредитель и фактический руководитель ООО «МиМП» решила скрыть имущество организации от возможной принудительной реализации.

Дело в том, что судебные приставы должны были взыскать в пользу бывшего участника ООО задолженность - 25,5 млн. рублей. То есть вернуть бывшему компаньону долю уставного капитала с процентами.

Но обвиняемая дала устное указание генеральному директору подписать акты передачи всего имущества в качестве вклада в иное юридическое лицо.

В результате ООО «МиМП» не выплатило долю компаньону и не были уплачены обязательные платежи. А арбитражный суд и вовсе 9 августа 2014 года признал ООО «МиМП» банкротом.

По мнению следователей, Минакова преследовала личный интерес: имущество ООО «МиМП» перешло в собственность двух подконтрольных ей предприятий. При этом Федеральной налоговой службе России был нанесен ущерб на сумму 48 млн. рублей, а бывшему компаньону - 25,5 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU