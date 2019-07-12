В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-12T16:22:12+03:00

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В Вологодской области две несовершеннолетние девочки выживали одни: мать их бросила. Инцидент произошел в Верховажье. Женщина не занималась воспитанием двух своих дочерей. Она частенько пила, а в феврале 2019 года и вовсе ушла из дома. Дети ждали ее и несколько дней самостоятельно топили печь, носили воду из колодца, а также готовили себе еду.

Увидев ситуацию, детей приютили соседи.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, женщина уехала в соседний район, при этом забрала с собой документы на детей. Однако ее нашли, было возбуждено уголовное дело.

А суд лишил ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU