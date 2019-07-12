В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
ЧП случилось в четверг вечером
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Две дачи с разницей в час сожгли в Череповце.
Как сообщает портал Город Че, оба ЧП произошли в садовом товариществе ЧМК-2, расположенном на 3-м ягорбском причале 11 июля.
Первый вызов пожарным пришел в 20:20. На тушение дачного одноэтажного каркасного дома размером 5 на 5 метров на линии 13 выехали пожарные и справились с огнем в 20:50.
Пострадавших и погибших нет, у дома сгорела кровля.
Второй пожар в том же садоводстве, но на линии 17, возник в 21:19.
Там загорелся дачный одноэтажный щитовой дом 5 метров на 4. В результате пожара дом серьезно выгорел.
В обоих случаях причиной ЧП стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU