В Череповце поджигатели уничтожили две дачи

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-12T14:35:30+03:00

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Две дачи с разницей в час сожгли в Череповце.

Как сообщает портал Город Че, оба ЧП произошли в садовом товариществе ЧМК-2, расположенном на 3-м ягорбском причале 11 июля.

Первый вызов пожарным пришел в 20:20. На тушение дачного одноэтажного каркасного дома размером 5 на 5 метров на линии 13 выехали пожарные и справились с огнем в 20:50.

Пострадавших и погибших нет, у дома сгорела кровля.

Второй пожар в том же садоводстве, но на линии 17, возник в 21:19.

Там загорелся дачный одноэтажный щитовой дом 5 метров на 4. В результате пожара дом серьезно выгорел.

В обоих случаях причиной ЧП стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU