2019-07-12T14:04:05+03:00
Экономика

Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы

Та пожаловалась судебным приставам
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологду оштрафовали микрофинансовую компанию «Лига денег». Сотрудники ее расклеили в подъезде должника листовки.

Женщина обратилась к судебным приставам, и те составили в отношении фирмы административный протокол.

Вологжанка пояснила, что оформила договор микрозайма, но допустила просрочку платежа.

Сотрудница «Лиги денег» стала ей звонить, напоминая о долге. При этом она не представилась и не уточнила наименование кредитора. Это является нарушением законодательства. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора с потерпевшей.

По словам вологжанки, в подъезде несколько раз расклеивались листовки, содержащие информацию о ней, как о должнике.

В результате фирму, некорректно выбивавшую долг, городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верховажье мать оставила маленьких детей одних и не вернулась
В Череповце поджигатели уничтожили две дачи
Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством
50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной
В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге
В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста
Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий
Череповчанин через соцсети развращал малолетних
Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши