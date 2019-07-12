Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-12T14:04:05+03:00

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В Вологду оштрафовали микрофинансовую компанию «Лига денег». Сотрудники ее расклеили в подъезде должника листовки.

Женщина обратилась к судебным приставам, и те составили в отношении фирмы административный протокол.

Вологжанка пояснила, что оформила договор микрозайма, но допустила просрочку платежа.

Сотрудница «Лиги денег» стала ей звонить, напоминая о долге. При этом она не представилась и не уточнила наименование кредитора. Это является нарушением законодательства. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора с потерпевшей.

По словам вологжанки, в подъезде несколько раз расклеивались листовки, содержащие информацию о ней, как о должнике.

В результате фирму, некорректно выбивавшую долг, городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU