Микрофинансовая организация обклеила листовками подъезд должницы
В Вологду оштрафовали микрофинансовую компанию «Лига денег». Сотрудники ее расклеили в подъезде должника листовки.
Женщина обратилась к судебным приставам, и те составили в отношении фирмы административный протокол.
Вологжанка пояснила, что оформила договор микрозайма, но допустила просрочку платежа.
Сотрудница «Лиги денег» стала ей звонить, напоминая о долге. При этом она не представилась и не уточнила наименование кредитора. Это является нарушением законодательства. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора с потерпевшей.
По словам вологжанки, в подъезде несколько раз расклеивались листовки, содержащие информацию о ней, как о должнике.
В результате фирму, некорректно выбивавшую долг, городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU