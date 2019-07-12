2019-07-12T15:48:09+03:00
Происшествия

Вынесен приговор матери, которая угрожала работнице опеки убийством

Она отделалась условным наказанием
Иван Чухнин
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19 декабря 2018 года главный специалист по опеке и попечительству администрации Междуреченского муниципального района пришла в дом к 40-летней местной жительнице.

Она была обязана проверить условия жизни малолетнего ребенка, но мать оказалась пьяной и начала скандалить и угрожать сотруднице органов опеки убийством.

Так как соцработница знала, что женщина уже была судима за тяжкие насильственные преступления, то восприняла угрозы как реальные и заявила в полицию.

Дебоширка пошла под суд. Решением суда назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Это значит, что при малейшем нарушении порядка и закона в течении трех лет осужденная может быть изолирована от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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