50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-12T13:13:19+03:00

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В Вологодской области пытаются решить кадровую проблему с врачами. Так, выделены деньги на обучение студентов в ординатуре.

Так что будущие врачи- узкие специалисты смогут получить компенсацию за платное обучение. Документы можно будет подать с 15 августа.

Соответствующий областной закон был принят в этом году, в конце мая. Всего выделено средств на компенсацию платного обучения примерно 50 специалистам.

Оговорены условия: средний балл должен быть не менее четырёх. Второе условие — должен быть представлен заключенный договор на платное обучение в ординатуре. Ограничен и максимальный размер компенсации из бюджета - 150 тысяч рублей.

Кроме того, профили обучения закреплены в перечне, который утверждено правительством области. Это список наиболее востребованных в регионе специальностей и должностей.

И, самое главное, получателям поддержки будет необходимо вернуться на работу в Вологодскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU