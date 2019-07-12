50 будущим врачам компенсируют платное обучение в ординатуре
В Вологодской области пытаются решить кадровую проблему с врачами. Так, выделены деньги на обучение студентов в ординатуре.
Так что будущие врачи- узкие специалисты смогут получить компенсацию за платное обучение. Документы можно будет подать с 15 августа.
Соответствующий областной закон был принят в этом году, в конце мая. Всего выделено средств на компенсацию платного обучения примерно 50 специалистам.
Оговорены условия: средний балл должен быть не менее четырёх. Второе условие — должен быть представлен заключенный договор на платное обучение в ординатуре. Ограничен и максимальный размер компенсации из бюджета - 150 тысяч рублей.
Кроме того, профили обучения закреплены в перечне, который утверждено правительством области. Это список наиболее востребованных в регионе специальностей и должностей.
И, самое главное, получателям поддержки будет необходимо вернуться на работу в Вологодскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU