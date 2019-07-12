Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем
Вологодский священник явился в Росгвардию с ружьем.
Настоятель храма в Воздвиженье, что в 6 километрах от села Кубенского, пришел с оружием в Росгвардию, сообщает областное управление ведомства.
Священник пояснил, что во время уборки в храме он сделал неожиданную находку. В подсобке он обнаружил части старинного ружья.
По словам начальник отделения лицензионно-разрешительной службы Сергея Резинкина, на прикладе и цевье от ружья обнаружены заводские номера и маркировка ЗМЗ.
Вероятно, это было гладкоствольное ружье ИЖ-5. Такое оружие выпускалось в середине 20-го века, а ныне встречается довольно редко.
Сейчас идет проверка информации - необходимо выяснить, как оружие оказалось в храме.
А настоятелю храма за добровольную сдачу оружия выплатят вознаграждение.
Напомним, что за добровольно сданное гладкоствольное ружье полагается от 800 до 3000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU