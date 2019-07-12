2019-07-12T12:26:39+03:00
Общество

Вологодский священник пришел в Росгвардию с ружьем

Оружие приняли на экспертизу
Иван Чухнин
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Старинное ружье священник нашел в подсобке храма.Старинное ружье священник нашел в подсобке храма.Фото: Предоставлено Росгвардией
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Вологодский священник явился в Росгвардию с ружьем.

Настоятель храма в Воздвиженье, что в 6 километрах от села Кубенского, пришел с оружием в Росгвардию, сообщает областное управление ведомства.

Священник пояснил, что во время уборки в храме он сделал неожиданную находку. В подсобке он обнаружил части старинного ружья.

По словам начальник отделения лицензионно-разрешительной службы Сергея Резинкина, на прикладе и цевье от ружья обнаружены заводские номера и маркировка ЗМЗ.

Вероятно, это было гладкоствольное ружье ИЖ-5. Такое оружие выпускалось в середине 20-го века, а ныне встречается довольно редко.

Сейчас идет проверка информации - необходимо выяснить, как оружие оказалось в храме.

А настоятелю храма за добровольную сдачу оружия выплатят вознаграждение.

Напомним, что за добровольно сданное гладкоствольное ружье полагается от 800 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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