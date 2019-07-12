Новый детский сад появился в Вологде на улице Молодежной

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-12T11:22:09+03:00

В нем разместится 11 групп, в том числе 3 ясельные

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Новый детский сад на 220 мест построили в Вологде. Он открылся в Бывалово.

В нем предусмотрены три ясельных группы и восемь групп для тех воспитанников, кому уже исполнилось три года. Есть бассейн.

Детский сад построен на улице Молодежной, он стал филиалом дошкольного учреждения №108 «Гнездышко».

Вероятно, здесь будут воспитывать будущих конструкторов: образовательными направлениями выбраны конструирование, моделирование и робототехника.

Концепция получила свое отражение в дизайне помещений: внутри детского сада - стиль строящегося города с изображением геометрических фигур разных цветов.

На территории сада - 11 прогулочных веранд, крытые песочницы, горки. Кроме того смонтированы две больших спортивных площадки.

Напомним, две недели назад завершено строительства детского сада в Осановском проезде на 250 мест. К 1 сентября будут сданы детские сады на улице Возрождения и Северной.

- Таким образом в Вологде появится 1170 дополнительных мест для наших маленьких вологжан, - сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. – Строители сдали объект раньше запланированного срока.

В областной столице вопрос обеспечения местами в детских садах малышей возрастной категории от 1,5 до 3 лет должен быть закрыт к 1 января 2021 года. В планах - возведение двух зданий на улицах Граничной (350 мест) и Возрождения (350 мест), а в 2020 году - на улицах Гагарина (420 мест) и Ярославской (220 мест), сообщает пресс-служба Администрации города.

Всего будет возведено восемь детских садов за четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU