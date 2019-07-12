В Вологодской области появится первая велодорожка на региональной автодороге

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-12T12:32:13+03:00

Длина ее составит более 4,5 километров

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В Вологодском районе при комплексном ремонте автодороги Семенко-Заря предусмотрят велосипедную дорожку.

Длина ее составит 4,6 километров.

Ремонтные работы планируется провести в течение двух лет.

На 2019 год запланировано отремонтировать участок протяженностью чуть более 6,1 км этой автодороги, в 2020 году будет отремонтировано ещё 7,9 км. .

Это будет первая региональная дорога в области, где появится велосипедная дорожка. .

ИСТОЧНИК KP.RU