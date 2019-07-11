В Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры моста

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-11T17:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста. Проход через реку Песья Деньга закрыт. Пешеходный мост соединяет центральную часть города с микрорайоном Фетиха и Зеленья.

Из-за дождей речка превратилась в горную, подмывает глинистые берега. В результате одна опора моста обрушилась. Погибших и пострадавших людей нет.

Как сообщает официальная страница администрации Тотемского района "ВКонтакте", приблизительно в 100 метрах от аварийного, на Речном переулке, находится еще один пешеходный мост. Также есть автомобильный мост. Сейчас установлены ограждения и разобрана часть мостков, чтобы не было подхода к разрушенной части.На месте дежурят сотрудники МАУ «Благоустройство».

— Проведём экспертизу, составим смету необходимых работ, рассмотрим ситуацию на заседании комиссию по чрезвычайным ситуациям, оперативно определимся с источниками финансирования ликвидации последствий стихийного бедствия, — заверил, что мост будет восстановлен, глава Тотемского района Сергей Селянин.

ИСТОЧНИК KP.RU