2019-07-11T14:19:12+03:00
Общество

Впервые разрешения на добычу кабана и медведя определил жребий

Сэкономить на лицензии можно, подав заявление через интернет
Иван Чухнин
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В Вологодской области научились распределять охотничьи путевки справедливо. Впервые дефицитные разрешения на добычу крупного зверя поделили методом случайной выборки и поощрения лучших охотников.

Как сообщает официальный сайт правительства области, с 20 по 30 июня было подано свыше 3600 заявлений на добычу кабана. Между тем разрешений было 971.

На 516 особей медведя претендовало 2600 охотников.

- Благодаря новому порядку мы избежали ажиотажа и исключили очереди. У охотников была возможность самостоятельно выбрать дату и время подачи заявления. Глава региона поставил задачу обеспечить максимальную открытость и прозрачность проведения жеребьевки. Поэтому в составе комиссий были представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных и надзорных ведомств, общественности, а также и рядовые охотники. Участвовать в жеребьевке могли все желающие, — сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков.

Львиная доля путевок - 65% от нормы добычи кабана и 60% от квоты добычи медведя - была распределена между активными охотниками, которые помогают поддерживать порядок в охотхозяйствах. А оставшаяся часть разрешений распределена между остальными охотниками путем жеребьевки.

Прием заявлений на получение разрешений на добычу кабана и медведя в соответствии с итогами жеребьевки начнется 21 июля 2019 года, заявления можно будет подать всеми доступными способами. При подаче заявления на получение разрешения на добычу через Региональный портал государственных услуг и оплате пошлины за выдачу разрешения в электронном виде предоставляется скидка в размере 30%.

Прием заявлений на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу лося начнется с 20 по 30 июля, жеребьевка состоится 7 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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