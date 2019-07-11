Череповчанин через соцсети развращал малолетних

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-11T13:05:18+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летний череповчанин через интернет вел развратную переписку с малолетними девочками. Он попал под статью уголовного кодекса.

Как сообщает региональное управление СКР, о непристойном общении в сети узнала мать 9-летней девочки. Незнакомый мужчина сначала общался с ребенком в соцсети, при этом вел с ней переписку циничного характера, а затем предложил переслать ему фотографии в обнаженном виде.

Следователи выяснили, что 24-летний череповчанин завел несколько аккаунтов в различных социальных сетях, где активно знакомился, в том числе с детьми.

Изучив переписку, следователи установили еще одного ребенка, который ставший жертвой его непристойной переписки. В мае 2019 года мужчина под псевдонимом общался с 8-летней девочкой из Кадуйского района.

Следователи сообщают, что он совершил в отношении нее развратные действия, ведя беседы на сексуальные темы. Также он просил ребенка прислать ее интимные фотографии.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» продолжается.

Всех, кому что-либо известно об аналогичных случаях посягательств на половую неприкосновенность детей, просим сообщить по телефонам 8(8172) 78–08–20; 123 — с моб.тел, или ближайший отдел полиции.

Недавно социальные сети всколыхнули скандалы с сервисам обмена короткими видео («LIKE» «Tik Tok» и др.). Они позволяют публиковать 15-секундные видеоролики с липсинком — художественным открыванием рта под песню — и танцевать под свои любимые хиты, снимать короткие комедийные ролики или участвовать в челленджах. Однако обратной стороной детской самодеятельности стал наплыв взрослых, оставляющих сотни комментариев сексуального характера даже под видео с 9-летними.

ИСТОЧНИК KP.RU