Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии
Кинолог УФСИН с родственниками украл металлолом с территории колонии. Возбуждено уголовное дело. Всего было украдено 600 кг металлолома.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 7–9 июня 2019 года 32-летний кинолог, работавший в исправительной колонии №20 и его 18-летний и 20-летний родственники похитили с территории колонии 600 килограммов металлического лома. Имущество колонии полиция нашла в одном из пунктов приема лома.
Предприимчивые устюжане выручили 5 тысяч рублей.
Между тем ущерб был оценен в 7, 5 тысяч рублей. А кинолог потерял место в колонии.
Все родственники попали под уголовную статью, которая приведет их на скамью подсудимых.
ИСТОЧНИК KP.RU