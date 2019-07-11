Вологодский кинолог с родственниками украл металлолом с территории колонии

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-11T12:24:49+03:00

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Кинолог УФСИН с родственниками украл металлолом с территории колонии. Возбуждено уголовное дело. Всего было украдено 600 кг металлолома.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 7–9 июня 2019 года 32-летний кинолог, работавший в исправительной колонии №20 и его 18-летний и 20-летний родственники похитили с территории колонии 600 килограммов металлического лома. Имущество колонии полиция нашла в одном из пунктов приема лома.

Предприимчивые устюжане выручили 5 тысяч рублей.

Между тем ущерб был оценен в 7, 5 тысяч рублей. А кинолог потерял место в колонии.

Все родственники попали под уголовную статью, которая приведет их на скамью подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU