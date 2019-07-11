В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом
Он шел по "зебре"
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Подросток переводил велосипед по "зебре" - нерегулируемому пешеходному переходу. И на него наехала машина. ДТП произошло 10 июля около 13:20 на улице Садовая, 31, в поселке Шексна.
По предварительным данным, за рулем иномарки был мужчина, 1966 года рождения. Он управлял автомобилем «Рено Меган». Ведется расследование ЧП.
Мальчик был осмотрен врачами и отправлен на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU