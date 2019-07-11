В Вологодской области под автомобиль попал мальчик с велосипедом

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-11T11:51:48+03:00

Он шел по "зебре"

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Подросток переводил велосипед по "зебре" - нерегулируемому пешеходному переходу. И на него наехала машина. ДТП произошло 10 июля около 13:20 на улице Садовая, 31, в поселке Шексна.

По предварительным данным, за рулем иномарки был мужчина, 1966 года рождения. Он управлял автомобилем «Рено Меган». Ведется расследование ЧП.

Мальчик был осмотрен врачами и отправлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU