На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин
Обе машины получили кузовные повреждения
Фото Александра Спиричева.
Изменить размер текста:
Авария произошла в Вологде 10 июля в 19:10 на проспекте Победы, 99. В результате травму получила пассажирка одного из автомобилей.
Как прокомментировали в отделе ГИБДД по г. Вологде, женщина за рулем «Хендай Элантра» двигалась по улице Мохова от улицы Благовещенской по направлению к Маяковского.
На перекрестке с проспектом Победы, который является главной дорогой, она не уступила дорогу автомобилю «Хендай Солярис», за рулем которого находилась также женщина, 1979 г. р.
В результате пострадал пассажир «Хендай Солярис», женщина, 1959 г. р.
Она отправлена на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU