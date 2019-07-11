2019-07-11T14:44:08+03:00
Происшествия

На проспекте Победы в Вологде столкнулись две иномарки под управлением женщин

Обе машины получили кузовные повреждения
Иван Чухнин
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Фото Александра Спиричева.Фото Александра Спиричева.
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Авария произошла в Вологде 10 июля в 19:10 на проспекте Победы, 99. В результате травму получила пассажирка одного из автомобилей.

Как прокомментировали в отделе ГИБДД по г. Вологде, женщина за рулем «Хендай Элантра» двигалась по улице Мохова от улицы Благовещенской по направлению к Маяковского.

На перекрестке с проспектом Победы, который является главной дорогой, она не уступила дорогу автомобилю «Хендай Солярис», за рулем которого находилась также женщина, 1979 г. р.

В результате пострадал пассажир «Хендай Солярис», женщина, 1959 г. р.

Она отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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