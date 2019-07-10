На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-10T18:21:37+03:00

В аварии погибли двое молодых людей. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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10 июля в полдень, страшное ДТП случилось на 380 км автодороги Москва – Архангельск.

25-летний юноша на автомобиле Лада Приора ехал в сторону Ярославля.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, он объезжал по обочине дороги двигавшийся в попутном направлении автомобиль Лада Гранта, которым управлял мужчина 1976 года рождения.

В результате с обочины Лада Приора выехала на полосу встречного движения столкнулась с автомобилем УАЗ Патриот.

В результате столкновения водитель автомобиля Лада Приора погиб на месте.

Его 25-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Кроме того, был травмирован 36-летний водитель автомашины УАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU