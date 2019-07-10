На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши
10 июля в полдень, страшное ДТП случилось на 380 км автодороги Москва – Архангельск.
25-летний юноша на автомобиле Лада Приора ехал в сторону Ярославля.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, он объезжал по обочине дороги двигавшийся в попутном направлении автомобиль Лада Гранта, которым управлял мужчина 1976 года рождения.
В результате с обочины Лада Приора выехала на полосу встречного движения столкнулась с автомобилем УАЗ Патриот.
В результате столкновения водитель автомобиля Лада Приора погиб на месте.
Его 25-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.
Кроме того, был травмирован 36-летний водитель автомашины УАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU