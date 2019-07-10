Прокуратура заподозрила руководителя "Спектра" в кумовстве

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-10T17:37:59+03:00

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В Вологде прокуратура города заинтересовалась деятельностью директора спортивного комплекса "Спектр". В действиях руководителя муниципального предприятия обнаружено нарушение закона "О противодействии коррупции".

Как сообщает надзорное ведомство, директор МУП "СКК "Спектр" принял на работу отца и свою близкую знакомую.

При этом он был обязан, согласно антикоррупционного законодательства, сообщить своему руководству - в Управление физкультуры и спорта города. Комиссия должна была рассмотреть его информацию и принять решение - есть ли в этом конфликт интересов.

Но он этого не сделал. А конфликт, как оказалось, был.

Как выяснила прокуратура, директор, злоупотребляя своими должностными полномочиями, издавал приказы о поощрении своих протеже. Родственник и знакомая находились в явно привелегированном положении: размер вознаграждений значительно отличался от премий других работников.

Кроме того, директор спортивного комплекса фиктивно сократил штат работников МУП «СКК «Спектр» для того, чтобы его знакомая могла получить выходное пособие - более 44 тысяч рублей, сообщает прокуратура Вологодской области.

Сейчас УМВД расследует уголовное дело по статье "Присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения".

ИСТОЧНИК KP.RU