2019-07-10T17:37:59+03:00
Общество

Прокуратура заподозрила руководителя "Спектра" в кумовстве

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде прокуратура города заинтересовалась деятельностью директора спортивного комплекса "Спектр". В действиях руководителя муниципального предприятия обнаружено нарушение закона "О противодействии коррупции".

Как сообщает надзорное ведомство, директор МУП "СКК "Спектр" принял на работу отца и свою близкую знакомую.

При этом он был обязан, согласно антикоррупционного законодательства, сообщить своему руководству - в Управление физкультуры и спорта города. Комиссия должна была рассмотреть его информацию и принять решение - есть ли в этом конфликт интересов.

Но он этого не сделал. А конфликт, как оказалось, был.

Как выяснила прокуратура, директор, злоупотребляя своими должностными полномочиями, издавал приказы о поощрении своих протеже. Родственник и знакомая находились в явно привелегированном положении: размер вознаграждений значительно отличался от премий других работников.

Кроме того, директор спортивного комплекса фиктивно сократил штат работников МУП «СКК «Спектр» для того, чтобы его знакомая могла получить выходное пособие - более 44 тысяч рублей, сообщает прокуратура Вологодской области.

Сейчас УМВД расследует уголовное дело по статье "Присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дороге Москва - Архангельск погибли два 25-летних юноши
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 рублей
В Соколе у двух мужчин обнаружили склад с незаконным алкоголем
С 12 по 25 июля ограничат движение на трассе Вологда - Новая Ладога
Судебный пристав воровала взысканные алименты
В Вологодской области открыли ФАП в Белозерском районе
В Соколе осудили убийцу отца
17-летний вологжанин хранил в сарае 28 свертков наркотиков
Летевший из Грузии самолет с череповчанами совершил вынужденную посадку
Всесезонные лыжные стадионы построят в Череповце
Страшная авария с мотоциклистом произошла в Череповце
Под Череповцом разбились две фуры
Маршрутка "На кладбище без заезда в поликлинику" попала в ДТП
ГИБДД ищет свидетелей серьезного ДТП
Завершено выдвижение кандидатов на выборы в Вологодскую городскую Думу
Вологодский депутат Владимир Сверчков предстанет перед судом за хищение бюджетных средств
В Череповецкую детскую больницу едва не заползла змея
Посетительнице кафе пришлось вызывать скорую помощь
2,5 тысячи тонн щебня перегружают с севшей на мель баржи в Кирилловском районе
Череповчанка попала под товарный поезд