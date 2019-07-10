2019-07-10T15:00:30+03:00
Происшествия

В Соколе у двух мужчин обнаружили склад с незаконным алкоголем

Он был изъят
Иван Чухнин
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В Вологодской области стражи порядка борются с незаконным оборотом табачных изделий и алкоголем.

Всего было конфисковано 15 тысяч пачек сигарет и более 630 литров спирта, предназначенных для торговли.

Так, в Соколе сотрудниками Сокольского райотдела были задержаны двое мужчин 45 и 44 лет.

Во время досмотра автомобиля, квартир и гаража подозреваемых у них было изъято около 2900 бутылок различной алкогольной продукции и более 15 тысяч пачек сигарет. Кроме того, в пластиковых канистрах находилось свыше 630 литров спирта. Все это был нелегальный алкоголь, который они намеревались сбыть.

По факту возбуждено уголовное дело. Торговцам алкоголем грозит наказание - лишение свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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