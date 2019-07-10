В Соколе у двух мужчин обнаружили склад с незаконным алкоголем
В Вологодской области стражи порядка борются с незаконным оборотом табачных изделий и алкоголем.
Всего было конфисковано 15 тысяч пачек сигарет и более 630 литров спирта, предназначенных для торговли.
Так, в Соколе сотрудниками Сокольского райотдела были задержаны двое мужчин 45 и 44 лет.
Во время досмотра автомобиля, квартир и гаража подозреваемых у них было изъято около 2900 бутылок различной алкогольной продукции и более 15 тысяч пачек сигарет. Кроме того, в пластиковых канистрах находилось свыше 630 литров спирта. Все это был нелегальный алкоголь, который они намеревались сбыть.
По факту возбуждено уголовное дело. Торговцам алкоголем грозит наказание - лишение свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU