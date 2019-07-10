С 12 по 25 июля ограничат движение на трассе Вологда - Новая Ладога

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-10T14:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжается капитальный ремонт трассы Вологда-Новая Ладога.

В связи с этим там будут введены ограничения движения на 20 километрах дороги в Вологодском и Шекснинском районах.

Как сообщает управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства (Упрдор «Холмогоры»), будет организовано реверсивное движение на участке с 35 по 55 км автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога.

Оно будет организовано с 12 по 25 июля. Работы будут производиться круглосуточно, в том числе в выходные дни.

Сдачи объекта в эксплуатацию запланирована на август.

К слову, именно с 12-25 июля ожидается сухая погода, так что дорожники намерены использовать ее по максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU