Судебный пристав воровала взысканные алименты

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-10T13:54:43+03:00

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В Вологодской области пройдет под пристав-исполнитель из Великоустюгского района.

Женщину обвиняют в присвоении денег по исполнительным производствам - деньги похищались из взысканных алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Всего женщина обвиняется в совершении более 70 преступлений: 69 - предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и 2 - ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление

должностными полномочиями).

Уголовное дело было возбуждено в декабре. В связи с утратой доверия к государственному служащему пристав была уволена.

Все это время шло следствие. По подсчетам следователей СКР, причиненный женщиной ущерб составил 1 млн. руб.

Аферы 52-летняя пристав производила в 2015-2018 годах. Она изготавливала в автоматизированной системе федеральной службы судебных приставов подложные

постановления о распределении денежных средств, так что средства перечислялись на ее счета. Дважды она вносила данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищения денежных средств.

У женщины удалось обнаружить 1 млн. 250 тыс. рублей, которые она получила от продажи недвижимости. СК России их изъял у подозреваемой в помещении многофункционального центра, где заключалась сделка. На эти денежные средства судом наложен арест.

Сейчас обвинительное заключение со всеми материалами направлены прокурору для решения вопроса о передаче в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU