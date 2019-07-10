В Вологодской области открыли ФАП в Белозерском районе

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-10T11:13:32+03:00

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В Белозерском районе в селе Антушево открылся новый ФАП.

Посещать его смогут почти 300 человек из 23 деревень и сел, 50 из которых - дети. Раньше по любому поводу приходилось ездить в ЦРБ.

Она находится в 18 километрах. Экстренную медпомощь оказывает бригада скорой.

Ранее ФАП располагался в арендованном каменном здании, которое не отвечало санитарным правилам и нормам. В новом здании появился кабинет приема фельдшера, процедурный/прививочный кабинеты, холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты.

Здесь же есть аптечный киоск.

Стоимость инвентаря, медицинской мебели- около 2,5 млн рублей.

Добавим, что на Вологодчине не хватает медработников, особенно в районах области.

Селяне вынуждены ездить за медпомощью в райцентры и даже областной центр.

Программа «Здоровье Вологодчины» , нацеленная на восстановление сети ФАПов на Вологодчине, позволяет частично смягчить проблему. С начала года открыто уже 5 новых модульных ФАПов в районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU