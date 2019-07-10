В Соколк осудили убийцу отца

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-10T10:13:23+03:00

Пенсионер не дал наследнику денег на выпивку

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О семейной драке с поножовщиной сообщили в областном управлении следственного комитета.

31 декабря 2018 года в квартире на улице Кирова в Соколе был обнаружен труп Это был 67-летний пенсионер со смертельным ножевым ранением.

По горячим следам был задержан подозреваемый - 41-летний сын погибшего. Ранее он был судим.

Следователи выяснили, что родственники провожали старый год. Но во время застолья около 18:00 возникла ссора. Последним аргументом сына стал удар ножом отцу в живот.

Ранение оказалось смертельным

Во время допроса мужчина рассказал, что просил денег на алкоголь, так как нигде не работал, но отец отказывал в материальной помощи .

В пылу ссоры сокольчанин схватился за нож.

Сокольский районный суд вынес приговор: подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU