2019-07-10T10:13:23+03:00
Происшествия

В Соколк осудили убийцу отца

Пенсионер не дал наследнику денег на выпивку
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

О семейной драке с поножовщиной сообщили в областном управлении следственного комитета.

31 декабря 2018 года в квартире на улице Кирова в Соколе был обнаружен труп Это был 67-летний пенсионер со смертельным ножевым ранением.

По горячим следам был задержан подозреваемый - 41-летний сын погибшего. Ранее он был судим.

Следователи выяснили, что родственники провожали старый год. Но во время застолья около 18:00 возникла ссора. Последним аргументом сына стал удар ножом отцу в живот.

Ранение оказалось смертельным

Во время допроса мужчина рассказал, что просил денег на алкоголь, так как нигде не работал, но отец отказывал в материальной помощи .

В пылу ссоры сокольчанин схватился за нож.

Сокольский районный суд вынес приговор: подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области открыли ФАП в Белозерском районе
17-летний вологжанин хранил в сарае 28 свертков наркотиков
Летевший из Грузии самолет с череповчанами совершил вынужденную посадку
Всесезонные лыжные стадионы построят в Череповце
Страшная авария с мотоциклистом произошла в Череповце
Под Череповцом разбились две фуры
Маршрутка "На кладбище без заезда в поликлинику" попала в ДТП
ГИБДД ищет свидетелей серьезного ДТП
Завершено выдвижение кандидатов на выборы в Вологодскую городскую Думу
Вологодский депутат Владимир Сверчков предстанет перед судом за хищение бюджетных средств
В Череповецкую детскую больницу едва не заползла змея
Посетительнице кафе пришлось вызывать скорую помощь
2,5 тысячи тонн щебня перегружают с севшей на мель баржи в Кирилловском районе
Череповчанка попала под товарный поезд