2019-07-10T09:48:34+03:00
Происшествия

17-летний вологжанин хранил в сарае 28 свертков наркотиков

Ему грозит 15 лет колонии
Иван Чухнин
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В Вологде завершено расследование уголовного дела по обвинению подростка в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2019 года 17-летний вологжанин нашел закладку с наркотиком общей массой не менее 37,74 грамма.

Юноша уже имел дело с курительной смесью, поэтому понял, что нашел. Он забрал его и спрятал в сарай возле дома, решив позже кому-нибудь наркотики продать. Но 17 апреля 2019 года юношу задержали полицейские. И нашли в сарае 28 свертков.

Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Молодой человек признался, что и сам принимал наркотики. Сейчас уголовное дело передано в суд. Юноше грозит наказание - лишения свободы на срок до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба следственного комитета по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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