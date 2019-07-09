Летевший из Грузии самолет с череповчанами совершил вынужденную посадку

9 Июль 23:50 2019-07-09T23:50:50+03:00

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Самолет Северстали CRJ-200 летевший по маршруту Батуми-Череповец вынужденно приземлился на запасном аэродроме Воронежа. ЧП произошло 6 июля около 11 вечера. Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов опубликовал на своей странице информацию о произошедшем.

Командир экипажа принял решение о внеплановой посадке по техническим причинам, действовал согласно инструкции. Из 41 пассажира 10 человек решили продолжить свое путешествие поездом, остальные отправились через 4 часа на резервном самолете в Череповец и благополучно приземлились.

Согласно приказу президента РФ рейсы в Грузию прекращены с 8 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU