Летевший из Грузии самолет с череповчанами совершил вынужденную посадку
Самолет Северстали CRJ-200 летевший по маршруту Батуми-Череповец вынужденно приземлился на запасном аэродроме Воронежа. ЧП произошло 6 июля около 11 вечера. Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов опубликовал на своей странице информацию о произошедшем.
Командир экипажа принял решение о внеплановой посадке по техническим причинам, действовал согласно инструкции. Из 41 пассажира 10 человек решили продолжить свое путешествие поездом, остальные отправились через 4 часа на резервном самолете в Череповец и благополучно приземлились.
Согласно приказу президента РФ рейсы в Грузию прекращены с 8 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU