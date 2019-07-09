Всесезонные лыжные стадионы построят в Череповце

9 Июль 23:33 2019-07-09T23:33:32+03:00

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Мэр Череповца Елена Авдеева заявила о начале проектирования двух лыжных стадионов: один будет в Зашекснинском районе за ТЦ Аксон, другой за Олимпийской в Заречье. Спортивные объекты будут работать круглый год: летом их займут спортсмены скандинавской ходьбы. Финансирование будут рассматривать осенью, когда сформируют городской бюджет. Проекты подготовят в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU