Страшная авария с мотоциклистом произошла в Череповце
У 22-летнего мотоциклиста диагностировали серьезные травмы
Кадр с камер видеонаблюдения ЦМИРиТ
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На Октябрьском мосту в Череповце сегодня около половины шестого вечера произошло страшное ДТП: мотоцикл R600 марки "Сузуки", двигаясь из ЗШК в центр, на полной скорости въехал в "Рено Логан", которым управлял мужчина 1968 г.р. Областное ГИБДД сообщило, что мотоциклист не соблюдал безопасную дистанцию.
Молодой человек 1997 года рождения госпитализирован во вторую областную. Медики обнаружили у него переломы таза и позвоночника.
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU