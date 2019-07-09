Страшная авария с мотоциклистом произошла в Череповце

9 Июль 23:27 2019-07-09T23:27:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На Октябрьском мосту в Череповце сегодня около половины шестого вечера произошло страшное ДТП: мотоцикл R600 марки "Сузуки", двигаясь из ЗШК в центр, на полной скорости въехал в "Рено Логан", которым управлял мужчина 1968 г.р. Областное ГИБДД сообщило, что мотоциклист не соблюдал безопасную дистанцию.

Молодой человек 1997 года рождения госпитализирован во вторую областную. Медики обнаружили у него переломы таза и позвоночника.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU