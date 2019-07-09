2019-07-09T23:27:35+03:00
Происшествия

Страшная авария с мотоциклистом произошла в Череповце

У 22-летнего мотоциклиста диагностировали серьезные травмы
Евдокия САХАРОВА
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Кадр с камер видеонаблюдения ЦМИРиТКадр с камер видеонаблюдения ЦМИРиТ
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На Октябрьском мосту в Череповце сегодня около половины шестого вечера произошло страшное ДТП: мотоцикл R600 марки "Сузуки", двигаясь из ЗШК в центр, на полной скорости въехал в "Рено Логан", которым управлял мужчина 1968 г.р. Областное ГИБДД сообщило, что мотоциклист не соблюдал безопасную дистанцию.

Молодой человек 1997 года рождения госпитализирован во вторую областную. Медики обнаружили у него переломы таза и позвоночника.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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