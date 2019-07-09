Под Череповцом разбились две фуры
На трассе Вологда - Новая Ладога рядом с Ботово произошло ДТП
Фото: группа ВК ДТП ЧереповцаФото: vk.com
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По дороге из аэропорта неподалеку от Ботово "Супер-МАЗ" и другая фура столкнулись сегодня днем. Большегрузы ехали по трассе Вологда - Новая Ладога в попутном направлении и при перестроении влепились друг в друга. Машины сильно пострадали.
Областное управление ГИБДД сообщило, что люди остались невредимы. Материальный ущерб подсчитывается.
ИСТОЧНИК KP.RU