2019-07-09T23:07:57+03:00
Происшествия

Под Череповцом разбились две фуры

На трассе Вологда - Новая Ладога рядом с Ботово произошло ДТП
Евдокия САХАРОВА
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Фото: группа ВК ДТП ЧереповцаФото: группа ВК ДТП ЧереповцаФото: vk.com
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По дороге из аэропорта неподалеку от Ботово "Супер-МАЗ" и другая фура столкнулись сегодня днем. Большегрузы ехали по трассе Вологда - Новая Ладога в попутном направлении и при перестроении влепились друг в друга. Машины сильно пострадали.

Областное управление ГИБДД сообщило, что люди остались невредимы. Материальный ущерб подсчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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