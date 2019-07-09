Маршрутка "На кладбище без заезда в поликлинику" попала в ДТП
Маршрутка №29 в Вологде попала в ДТП. При этом остановились троллейбусы и автобусы.
Авария произошла в центре Вологды.
Микроавтобус съезжал с Октябрьского моста в сторону Старого рынка. Около здания вечерней школы он попал в аврию.
Как сообщает портал Город Во, в результате 9 июля около 17 часов вечера около здания "Труда" образовалась пробка. Особенно затруднено движение троллейбусов, их там скопилось 4 штуки. Также стояло несколько пассажирских автобусов.
Напомним, что буквально накануне фотография микроавтобуса этого маршрута попали в СМИ. Читателям показалось забавным таблички на лобовом стекле: «Бывалово — Кладбище» и «Без заезда в поликлинику».
#Накладбищебеззаездавполиклинику
ИСТОЧНИК KP.RU