2019-07-09T18:31:14+03:00
Происшествия

Маршрутка "На кладбище без заезда в поликлинику" попала в ДТП

ЧП случилось в центре Вологды
Иван Чухнин
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--Фото: ИЛЮХОВ Владимир
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Маршрутка №29 в Вологде попала в ДТП. При этом остановились троллейбусы и автобусы.

Авария произошла в центре Вологды.

Микроавтобус съезжал с Октябрьского моста в сторону Старого рынка. Около здания вечерней школы он попал в аврию.

Как сообщает портал Город Во, в результате 9 июля около 17 часов вечера около здания "Труда" образовалась пробка. Особенно затруднено движение троллейбусов, их там скопилось 4 штуки. Также стояло несколько пассажирских автобусов.

Напомним, что буквально накануне фотография микроавтобуса этого маршрута попали в СМИ. Читателям показалось забавным таблички на лобовом стекле: «Бывалово — Кладбище» и «Без заезда в поликлинику».

#Накладбищебеззаездавполиклинику

ИСТОЧНИК KP.RU

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