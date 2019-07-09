2019-07-09T16:57:51+03:00
Происшествия

ГИБДД ищет свидетелей серьезного ДТП

В нем пострадал 24-летний череповчанин
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области УМВД проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в Череповце.

Происшествие случилось 30 мая возле дома №75 по Северному шоссе. В нем пострадал молодой человек. Его травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

ЧП случилось около 17:15. 30-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь по Северному шоссе со стороны Ясной Поляны в направлении АО «Апатит» въехал в ВАЗ-21099. Тот остановился перед нерегулируемой "зеброй".

ВАЗ от удара выкинуло на зебру, где шел 24-летний юноша.

Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия и позвонить по телефонам: 8 (8202) 67-12-83; 8921-252-68-73 (следователь), либо обратиться лично по адресу: Череповец, ул. Промышленная, д. 2, к. 414.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершено выдвижение кандидатов на выборы в Вологодскую городскую Думу
Вологодский депутат Владимир Сверчков предстанет перед судом за хищение бюджетных средств
В Череповецкую детскую больницу едва не заползла змея
Посетительнице кафе пришлось вызывать скорую помощь
2,5 тысячи тонн щебня перегружают с севшей на мель баржи в Кирилловском районе
Череповчанка попала под товарный поезд
12-летний череповчанин стал лучшим планеристом мира
Вологжане получают свидетельства о рождении прямо в роддоме
Вологодский камерный театр просит помощи
В Череповце состоялся массовый заплыв
Вологодская область оказалась на 52-й строчке в рейтинге доходов населения
Череповчанин едва не лишился "Лексуса" за долги
Баржа со щебнем села на мель на Волго-Балте
Самолет "Северстали" совершил аварийную посадку в Воронеже
В Череповце остановили наркокурьера на иномарке
К программе "Вологодский гектар" присоединился Вытегорский район
Полностью отремонтирована дорога Шексна - Сизьма
Вологжанку чуть не лишили гостиницы за неуплату кредитов
Вологодское масло сертифицировали
В Вологде горело культурное наследие XIX века
В Вологде на набережной сгорел очередной дом
Под окнами правительства вологжанин сбил пенсионерку
В городе металлургов пройдет X парад невест
Из-за коммунального долга череповчанина лишили авто
Вологодские вепсы отмечают праздник "Дерево жизни"
Вологжан ждут в Устье на празднике лодки