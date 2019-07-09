ГИБДД ищет свидетелей серьезного ДТП

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-09T16:57:51+03:00

В нем пострадал 24-летний череповчанин

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В Вологодской области УМВД проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в Череповце.

Происшествие случилось 30 мая возле дома №75 по Северному шоссе. В нем пострадал молодой человек. Его травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

ЧП случилось около 17:15. 30-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь по Северному шоссе со стороны Ясной Поляны в направлении АО «Апатит» въехал в ВАЗ-21099. Тот остановился перед нерегулируемой "зеброй".

ВАЗ от удара выкинуло на зебру, где шел 24-летний юноша.

Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия и позвонить по телефонам: 8 (8202) 67-12-83; 8921-252-68-73 (следователь), либо обратиться лично по адресу: Череповец, ул. Промышленная, д. 2, к. 414.

ИСТОЧНИК KP.RU