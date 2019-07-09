Завершено выдвижение кандидатов на выборы в Вологодскую городскую Думу

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-09T16:17:08+03:00

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В Вологде закончилось выдвижение кандидатов в Вологодскую городскую Думу. Как сообщили в территориальной избирательной комиссии города Вологды, на 30 депутатских мест в городском парламенте претендуют 150 человек. Самый большой "конкурс на место" в округах №10 (8 человек), №№ 12, 25, 26 (по 7 человек).

23 человека из них самовыдвиженцы, 127 человек - идут по спискам различных избирательных объединений.

Сейчас все документы изучаются членами избирательной комиссии.

Если документы будут удовлетворять всем требованиям, то до 27 июля выдвиженцы будут зарегистрированы в качестве кандидатов, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Напомним, выборы в Вологодскую городскую Думу состоятся в Вологде 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU